du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Peyranet

Fais ton cinéma ! Quel rôle souhaites-tu jouer ? Seras-tu un comédien, un scénariste, un monteur, un preneur de son, un réalisateur … ? Des intervenants professionnels t’aideront dans ton projet cinématographique (court-métrage, clip vidéo, reportage…) pour l’écriture, la technique, le tournage, les effets spéciaux et le montage. Ta famille sera invitée à visionner la production en clôture du séjour, à la salle de spectacle de Mugron. D’autres temps seront aménagés avec différentes animations comme une séance au cinéma. Ce séjour est organisé en partenariat avec les associations Du Cinéma Plein Mon Cartable et Entracte.

de 67.50 € à 450.00 €

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. Peyranet 40250 Mugron

2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T17:00:00

