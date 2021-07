Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Loiret, Meung-sur-Loire Les secrets du Château de Meung au siècle des Lumières, par la cuisinière de l’évêque Meung-sur-Loire Meung-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Meung-sur-Loire Loiret Meung-sur-Loire Plongez dans le siècle des Lumières, côté coulisse, pour découvrir l’histoire du château de Meung et

de ses habitants au XVIII e siècle : une réelle immersion dans la vie quotidienne d’une grande maison, vue par le trou de la serrure !

Remontez le temps en compagnie de notre guide, qui le temps de la visite incarnera Marie, cuisinière de l’évêque d’Orléans, dans son château de Meung sur Loire. Elle vous emmènera à la fin du XVIIIè siècle, à la veille de la Révolution, alors que l’évêque d’Orléans, en exil dans son château de Meung, reçoit artistes et notables… Partagez le quotidien des habitants du château de Meung lors de cette visite originale en costume d’époque ! resa@epoktour.fr +33 7 66 10 57 96 https://epoktour.fr/visite/chateau-meung-siecle-lumieres/ Plongez dans le siècle des Lumières, côté coulisse, pour découvrir l’histoire du château de Meung et

