Plongez dans le siècle des Lumières, côté coulisse, pour découvrir l’histoire du château de Meung et de ses habitants au XVIII e siècle : une réelle immersion dans la vie quotidienne d’une grande maison, vue par le trou de la serrure ! Remontez le temps en compagnie de notre guide, qui le temps de la visite incarnera Marie, cuisinière de l’évêque d’Orléans, dans son château de Meung sur Loire. Elle vous emmènera à la fin du XVIIIè siècle, à la veille de la Révolution, alors que l’évêque d’Orléans, en exil dans son château de Meung, reçoit artistes et notables… ♿ Accès PMR : déconseillé Et poussette interdite

Voir https://epoktour.fr/visite/chateau-meung-siecle-lumieres/

