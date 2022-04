Les secrets du château de Meudon : un jeu de piste numérique sur le Domaine national de Meudon Musée d’art et d’histoire de Meudon, 14 mai 2022 17:00, Meudon.

Venez découvrir les secrets du Château de Meudon !

_**Les secrets du château de Meudon**_, jeu de piste numérique sur le Domaine national de Meudon

Vous aimez les résoudre des énigmes ?

Venez découvrir les secrets du Château de Meudon ou plutôt de ses châteaux…. à l’aide de vidéos, de restitutions 3D, de vieux parchemins et de votre capacité de déduction embarquez-vous une nouvelle aventure sur le site extraordinaire du Domaine de Meudon.

Une promenade truffée d’anecdotes et de mystères !

Deux parcours distincts à télécharger gratuitement sur smartphone ou tablette :

– **Un parcours pour adultes**, sous forme d’escapes games, vous amène à chercher le trésor du Domaine. La Conservatrice du Musée vous guide en vidéo à travers les siècles et les différents lieux afin de résoudre l’énigme. Un parcours d’1h30 à expérimenter entre amis ou en famille pour s’entraider.

– **Un parcours-jeu pour enfants** (7-9 ans). Aidez la jeune Madeleine à retrouver un personnage emblématique du Domaine national de Meudon. Parcours de 45 min avec des pièces de puzzle numérique à collecter. Rendez-vous au musée à la fin du jeu pour récupérer votre petit cadeau !

_Jeu sur smartphone disponible gratuitement sur guidigo.fr_

_Prêt de tablettes au musée sur réservation au 01 46 23 87 13 ou [contact.musee@mairie-meudon.fr](mailto:contact.musee@mairie-meudon.fr)_

Le musée d’Art et d’Histoire est installé dans la maison occupée, de 1676 à 1700 par la comédienne Armande Béjart, épouse de Molière. Les collections du musée évoquent l’histoire de Meudon, la peinture de paysage aux XIXe et XXe siècles et la peinture et la sculpture de la seconde moitié du XXe siècle. Un parc agrémenté de sculptures contemporaines accompagne la demeure.

Smartphone game available for free on guidigo.fr – Loan of tablets to the museum on reservation at 01 46 23 87 13 or [contact.musee@mairie-meudon.fr](mailto:contact.musee@mairie-meudon.fr) Saturday 14 May, 17:00

The Museum of Art and History is located in the house occupied from 1676 to 1700 by the actress Armande Béjart, wife of Molière. The museum’s collections evoke the history of Meudon, landscape painting in the 19th and 20th centuries and painting and sculpture of the second half of the 20th century. A park decorated with contemporary sculptures accompanies the residence.

Los secretos del castillo de Meudon, juego de pista digital en el Domaine national de Meudon

¿Te gusta resolver puzles? Ven a descubrir los secretos del Castillo de Meudon o más bien de sus castillos… Con la ayuda de vídeos, reproducciones en 3D, antiguos pergaminos y tu capacidad de deducción, emprende una nueva aventura en el extraordinario sitio del Dominio de Meudon. ¡Un paseo lleno de anécdotas y misterios!

Dos recorridos distintos para descargar gratuitamente en smartphone o tablet:

Un recorrido para adultos , en forma de Escapes games, te lleva a buscar el tesoro del Domaine. La Conservadora del Museo te guía en vídeo a través de los siglos y los diferentes lugares para resolver el enigma. Un recorrido de 1h30 para experimentar con amigos o familiares para ayudarse mutuamente.

, en forma de Escapes games, te lleva a buscar el tesoro del Domaine. La Conservadora del Museo te guía en vídeo a través de los siglos y los diferentes lugares para resolver el enigma. Un recorrido de 1h30 para experimentar con amigos o familiares para ayudarse mutuamente. Un recorrido-juego para niños (7-9 años). Ayude a la joven Madeleine a encontrar un personaje emblemático del Domaine national de Meudon. Recorrido de 45 minutos con piezas de rompecabezas digital para recoger. ¡Dirígete al museo al final del juego para recoger tu pequeño regalo!

Juego en smartphone disponible gratuitamente en guidigo.fr Préstamo de tablets en el museo previa reserva al 01 46 23 87 13 o contact.musee@mairie-meudon.es

Juego en smartphone disponible gratuitamente en guidigo.fr – Préstamo de tablets en el museo previa reserva al 01 46 23 87 13 o [contact.musee@mairie-meudon.es](mailto:contact.musee@mairie-meudon.fr) Sábado 14 mayo, 17:00

