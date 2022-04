Les secrets du château de Meudon : un jeu de piste numérique sur le Domaine national de Meudon Musée d’art et d’histoire de Meudon Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Les secrets du château de Meudon : un jeu de piste numérique sur le Domaine national de Meudon Musée d’art et d’histoire de Meudon, 14 mai 2022, Meudon. Les secrets du château de Meudon : un jeu de piste numérique sur le Domaine national de Meudon

Musée d’art et d’histoire de Meudon, le samedi 14 mai à 17:00

_**Les secrets du château de Meudon**_, jeu de piste numérique sur le Domaine national de Meudon Vous aimez les résoudre des énigmes ? Venez découvrir les secrets du Château de Meudon ou plutôt de ses châteaux…. à l’aide de vidéos, de restitutions 3D, de vieux parchemins et de votre capacité de déduction embarquez-vous une nouvelle aventure sur le site extraordinaire du Domaine de Meudon. Une promenade truffée d’anecdotes et de mystères ! Deux parcours distincts à télécharger gratuitement sur smartphone ou tablette : – **Un parcours pour adultes**, sous forme d’escapes games, vous amène à chercher le trésor du Domaine. La Conservatrice du Musée vous guide en vidéo à travers les siècles et les différents lieux afin de résoudre l’énigme. Un parcours d’1h30 à expérimenter entre amis ou en famille pour s’entraider. – **Un parcours-jeu pour enfants** (7-9 ans). Aidez la jeune Madeleine à retrouver un personnage emblématique du Domaine national de Meudon. Parcours de 45 min avec des pièces de puzzle numérique à collecter. Rendez-vous au musée à la fin du jeu pour récupérer votre petit cadeau ! _Jeu sur smartphone disponible gratuitement sur guidigo.fr_ _Prêt de tablettes au musée sur réservation au 01 46 23 87 13 ou [contact.musee@mairie-meudon.fr](mailto:contact.musee@mairie-meudon.fr)_

Jeu sur smartphone disponible gratuitement sur guidigo.fr – Prêt de tablettes au musée sur réservation au 01 46 23 87 13 ou contact.musee@mairie-meudon.fr

Vous aimez les résoudre des énigmes ? Venez découvrir les secrets du Château de Meudon ! Musée d’art et d’histoire de Meudon 11 rue des Pierres 92190 Meudon Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Musée d'art et d'histoire de Meudon Adresse 11 rue des Pierres 92190 Meudon Ville Meudon lieuville Musée d'art et d'histoire de Meudon Meudon Departement Hauts-de-Seine

Musée d'art et d'histoire de Meudon Meudon Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meudon/

Les secrets du château de Meudon : un jeu de piste numérique sur le Domaine national de Meudon Musée d’art et d’histoire de Meudon 2022-05-14 was last modified: by Les secrets du château de Meudon : un jeu de piste numérique sur le Domaine national de Meudon Musée d’art et d’histoire de Meudon Musée d'art et d'histoire de Meudon 14 mai 2022 Meudon Musée d'art et d'histoire de Meudon Meudon

Meudon Hauts-de-Seine