Escape Game ———– ### Les secrets du CAUE – 8 et 9 avril Pour la 3e année consécutive, le CAUE propose au grand public un Escape Game dans ses locaux ! Bâtiment de centre-ville réhabilité, avec une dimension bioclimatique, le siège du CAUE se prête au jeu des énigmes et d’un circuit découverte. Au fil des défis à relever, les participants visitent le lieu et s’acculturent à l’architecture moderne. Gratuit et sur inscriptions

CAUE de la Gironde 283 rue d'Ornano 33000 Bordeaux

8-9 avril 2022

