Les secrets du bocage : balade à la découverte de la biodiversité Plouégat-Guérand Catégories d’Évènement: Finistère

Plouégat-Guérand

Les secrets du bocage : balade à la découverte de la biodiversité, 27 avril 2023, Plouégat-Guérand . Les secrets du bocage : balade à la découverte de la biodiversité Plouégat-Guérand Finistère

2023-04-27 – 2023-04-27 Plouégat-Guérand

Finistère Venez découvrir, le temps d’une balade, la biodiversité du bocage. Moment convivial entre petits et grands.

Au programme : découverte sensorielle, recherche de traces et indices de présence animale, observation de la faune et de la flore. Prévoir chaussures de marches et vêtements adaptés à la météo. La paire de jumelles est un plus ! Plouégat-Guérand

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouégat-Guérand Autres Lieu Plouégat-Guérand Adresse Plouégat-Guérand Finistère Ville Plouégat-Guérand Departement Finistère Lieu Ville Plouégat-Guérand

Plouégat-Guérand Plouégat-Guérand Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouegat-guerand /

Les secrets du bocage : balade à la découverte de la biodiversité 2023-04-27 was last modified: by Les secrets du bocage : balade à la découverte de la biodiversité Plouégat-Guérand 27 avril 2023 finistère Plouégat-Guérand Plouégat-Guérand, Finistère

Plouégat-Guérand Finistère