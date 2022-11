Les Secrets des Sols Auxerre Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

2022-12-04 14:00:00 – 2022-12-04 17:30:00

Yonne EUR Dans le cadre de la journée mondiale des sols, des intervenants d’horizons variés vous font découvrir la richesse des sols:

– la biodiversité des sols et son importance pour l’écosystème

– la notion de qualité des sols, les aspects agronomiques et culturaux et le recyclage en permaculture

– l'agriculture de conversation des sols qui préserve la vie souterraine

Museum, 5 Boulevard Vauban, Auxerre
museum@auxerre.com +33 3 86 72 96 40

