Les secrets des rues de Dijon Office de Tourisme de Dijon Métropole Dijon, lundi 19 août 2024.

Les secrets des rues de Dijon Office de Tourisme de Dijon Métropole Dijon Côte-d’Or

Au départ de l’Office de Tourisme, notre parcours captivant vous emmène à travers les rues et ruelles pittoresques du centre-ville de Dijon pour une immersion totale dans l’histoire de la ville. Plongez-vous dans un voyage fascinant où chaque rue porte en elle les échos du passé, révélant ainsi les secrets bien gardés de la charmante cité dijonnaise.

L’objectif de cette visite unique est de lever le voile sur l’origine des noms des rues, révélant ainsi les multiples facettes de l’histoire de Dijon d’une manière ludique et captivante. En explorant les ruelles pavées et les avenues animées, les visiteurs auront l’opportunité de remonter le fil du temps, découvrant des anecdotes, des légendes et des événements historiques qui ont façonné la ville au fil des siècles.

À travers cette expérience enrichissante, vous réaliserez que chaque rue, chaque nom, est une fenêtre ouverte sur le passé, une invitation à voyager dans le temps et à comprendre l’évolution de Dijon. Car derrière le simple libellé d’une rue se cache souvent un récit passionnant, témoignant de l’histoire vibrante d’une ville ou d’un village.

Rejoignez-nous pour une aventure urbaine unique, où le présent se mêle harmonieusement au passé, et où chaque coin de rue révèle une nouvelle page du livre captivant de l’histoire dijonnaise. Venez découvrir la magie qui se cache derrière les noms des rues de Dijon et laissez-vous emporter par cette exploration captivante au cœur de la cité bourguignonne. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-19 14:30:00

fin : 2024-08-19 16:15:00

Office de Tourisme de Dijon Métropole 11 Rue des Forges

Dijon 21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

