Les secrets des plantes de Goule Bessais-le-Fromental, 12 août 2021, Bessais-le-Fromental. Les secrets des plantes de Goule 2021-08-12 14:00:00 – 2021-08-12 15:30:00

Bessais-le-Fromental Cher Accompagné par un animateur nature, vous découvrirez des plantes sauvages ou

domestiques, menacées ou protégées, boudées ou magnifiées dans le cours de l’histoire,

animation@1000lieuxduberry.fr https://www.village-de-goule.com/

domestiques, menacées ou protégées, boudées ou magnifiées dans le cours de l’histoire,

Pixabay

