Les secrets des grottes de Lacave Sortie spéléologie Lacave, samedi 18 mai 2024.

Les secrets des grottes de Lacave Sortie spéléologie Lacave Lot

L’histoire géologique entre l’incision de la vallée de la Dordogne et la formation des grottes de Lacave est peu étudiée. Un stage de la Fédération française de spéléologie organisé au printemps 2023 a permis cependant d’apporter quelques éclairages.

A travers une balade spéléologique, le Parc et le Comité départemental de spéléologie du Lot propose de vous partager les premières observations réalisées lors de ce stage et ainsi de connaître les premières pistes d’explication à cette histoire karstique !

Prévoir botte ou chaussure de randonnées, vêtement adapté à la spéléologie et chaussure et vêtement de rechange.

Inscription >> billetweb.fr/causseries

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 13:30:00

fin : 2024-05-18 17:30:00

Lacave 46200 Lot Occitanie

L’événement Les secrets des grottes de Lacave Sortie spéléologie Lacave a été mis à jour le 2024-03-15 par Pnr des Causses du Quercy