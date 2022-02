Les secrets des espèces du littoral à travers le temps. Houlgate Houlgate Catégories d’évènement: Calvados

Houlgate Calvados Houlgate Découvrez les trésors des falaises des vaches noires à travers l’histoire ; de l’ère paléontologique avec ses fossiles, à aujourd’hui avec toutes ses espèces vivantes du littoral. Les falaises des vaches noires n’auront plus de secret pour vous !

(2-3km/2h30) – Niveau 2 Découvrez les trésors des falaises des vaches noires à travers l’histoire ; de l’ère paléontologique avec ses fossiles, à aujourd’hui avec toutes ses espèces vivantes du littoral. Les falaises des vaches noires n’auront plus de secret pour vous… contact@lespiedssurterre-eedd.fr +33 6 99 21 33 49 https://www.lespiedssurterre-eedd.fr/ Découvrez les trésors des falaises des vaches noires à travers l’histoire ; de l’ère paléontologique avec ses fossiles, à aujourd’hui avec toutes ses espèces vivantes du littoral. Les falaises des vaches noires n’auront plus de secret pour vous !

