Les secrets des couleurs en peinture Médiathèque Marguerite Duras Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 15h30 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Conférence de Marie Garet, historienne de l’art, dans le cadre de l’exposition « Couleur, morceaux choisis dans une collection de livres d’artistes »

“Les

secrets des couleurs en peinture”

Élément fondamental de la peinture, la

couleur n’est jamais posée par l’artiste au hasard, dans le simple but d’égayer

sa composition. Chaque couleur possède a minima deux symboliques, souvent une

positive et l’autre négative, et chacune d’entre elles nous fait ressentir des

émotions distinctes, influençant à notre insu, notre appréciation de l’œuvre d’art.

Cette conférence vous propose une plongée

dans le monde des couleurs en peinture, du Moyen-Age à l’art contemporain

occidental. Le bleu, le rouge, le noir, le jaune et le vert seront à l’honneur,

et nous percerons ensemble quelques-uns des grands secrets de leurs

symboliques, à travers moult histoires rocambolesques.

Illustration : Paul Véronèse, Les noces de Cana, 1563, huile sur

toile, 677 x 994 cm, Paris, musée du Louvre

En savoir plus sur Marie Garet

Marie Garet est diplômée d’une licence en Histoire de l’Art de

l’université de la Sorbonne et d’un Master en Histoire des Collections de l’École du Louvre. Elle est également titulaire de la carte de conférencier

national. Après une expérience en tant qu’assistante de conservation aux

départements des dessins et des photographies au Musée Rodin, elle a décidé de

se tourner vers le métier de guide conférencier et de renouer avec l’une de ses

passions : le partage des connaissances avec le public. Ses sujets de

prédilection ? L’histoire des couleurs et des symboles, la sculpture,

l’histoire de la photographie et l’art moderne.

Page Instagram : https://www.instagram.com/mariegaret19/

Site de la FNGIC : (fédération nationale des guides interprètes et

conférenciers) https://fngic.fr/fr/guide/ma-page-publique

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/?locale=fr_FR

Paul Véronèse, Les noces de Cana, 1563, huile sur toile, 677 x 994 cm, Paris, musée du Louvre