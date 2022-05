Les secrets des 1001 nuits

2022-05-21 – 2022-05-21 Inspiré des "Mille et une nuits", une comédienne va donner vie à différents personnages, tout droit sortis de ce mythe Oriental.



Avec Caroline Dabusco De l’humour, de la fantaisie, du rêve, de la danse, du chant et marionnettes sont réunis pour faire de ce spectacle un moment merveilleux. Inspiré des “Mille et une nuits”, une comédienne va donner vie à différents personnages, tout droit sortis de ce mythe Oriental.



