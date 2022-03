Les secrets der la flèche de la Cathédrale d’Amiens Ploubazlanec Ploubazlanec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploubazlanec Côtes d’Armor Ploubazlanec Cette conférence est dédiée à la mémoire de Philippe Savidan, compagnon charpentier, de St Quay Portrieux. Décédé à l’automne dernier, il a œuvré sur la charpente de la Flèche de Notre Dame d’Amiens de 1973 à 1978. Cette conférence est dédiée à la mémoire de Philippe Savidan, compagnon charpentier, de St Quay Portrieux. Décédé à l’automne dernier, il a œuvré sur la charpente de la Flèche de Notre Dame d’Amiens de 1973 à 1978. Salle réception Mairie de Ploubazlanec Rue Frédéric et Irène Joliot-Curie Ploubazlanec

