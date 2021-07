LES SECRETS D’ÉDUCATION DU CHEVAL Domaine de Chantilly, 18 septembre 2021, Chantilly.

LES SECRETS D’ÉDUCATION DU CHEVAL

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Domaine de Chantilly

La Compagnie équestre des Grandes Écuries propose quasi-quotidiennement des animations équestres comprises dans le billet d’entrée. Lors de cette présentation commentée de 30 minutes, une cavalière explique les bases de l’équitation et dévoile quelques secrets d’éducation du cheval des exercices les plus simples aux plus sophistiqués, comme ceux dits de haute-école, puis une seconde écuyère propose une répétition commentée et en musique d’un numéro de spectacle.

Gratuit pour les visiteurs avec un billet “Domaine”.

Domaine de Chantilly 7 rue connétable – 60500 Chantilly Chantilly Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:30:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T17:00:00