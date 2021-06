Saint-André-les-Alpes camping de l'issole Alpes-de-Haute-Provence, Saint-André-les-Alpes Les secrets de sorcières camping de l’issole Saint-André-les-Alpes Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

du samedi 10 juillet au samedi 17 juillet à camping de l’issole

Séjour sous tente avec découverte du territoire sur le thème de la botanique. Notre planning est composé d’activités physiques, sensorielles, manuelles, d’expressions, de coopérations, scientifiques. Nous ferons des randonnées, un sport de plein air, mais aussi l’identification de la flore, la cuisine sauvage…

50e

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. camping de l’issole route de lambruisse Saint-André-les-Alpes Alpes-de-Haute-Provence

