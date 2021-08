Bommes Bommes Bommes, Gironde Les Secrets de Sigalas Bommes Bommes Catégories d’évènement: Bommes

Les Secrets de Sigalas Bommes, 14 octobre 2021, Bommes. Les Secrets de Sigalas 2021-10-14 11:00:00 – 2021-10-17 16:00:00

Bommes Gironde Bommes EUR 14 Première partie de la visite consacrée à la découverte du Château Sigalas Rabaud, de son histoire familiale et de son terroir, en passant par notre chartreuse du 17ème et notre chai à barriques. Le mois d'octobre est la pleine période des vendanges à Sauternes. Ce sera l'occasion pour les visiteurs, dans les vignes, d'appréhender toute la minutie nécessaire à l'élaboration de nos vins. L'expérience se termine par une dégustation audacieuse mêlant Grand Cru Classé et café affiné à Sigalas. Ce café éthiopien est choisi avec soin et certifié en agriculture biologique, puis vieilli 9 semaines dans nos barriques.

