LES SECRETS DE RAMSAR Angers, 26 juin 2022, Angers.

LES SECRETS DE RAMSAR Angers

2022-06-26 08:30:00 – 2023-02-13 17:30:00

Angers Maine-et-Loire

En famille, en couple ou avec vos amis, venez vivre une aventure inédite à vélo au départ d’Angers !

Résolution d’énigmes, balade à vélo, sensibilisation à la nature et découverte de sites touristiques emblématiques angevins, voici le programme qui vous attend sur l’un des 3 parcours à vélo de 16, 20 ou 25 km.

Votre quête, tout au long de cette épopée à vélo accessible à tous : percer les secrets de Ramsar !

Bords de Mayenne, paysage de marais, bac et écluse : le décor est planté pour vous faire vivre un moment d’exception en immersion dans les Basses vallées angevines.

Inscrivez-vous en choisissant votre parcours et votre horaire de départ pour profiter de ce moment unique entre ville et nature.

Pour relever les défis des Secrets de Ramsar, vous serez accompagnés d’un kit aventure indispensable pour participer à cette aventure à vélo. Le tarif unique du kit est de 9 € et valable pour 1 à 5 personnes (1 € reversé à l’association SOS Hérissons, n’hésitez pas à venir en famille ou à composer votre tribu pour participer à plusieurs à ce nouvel événement angevin.

officedetourisme@destination-angers.com +33 2 41 23 50 00 http://angers-tourisme.com/

Angers

