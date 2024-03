Les secrets de Noël Allemans-du-Dropt, dimanche 1 décembre 2024.

Les secrets de Noël Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

L’association Allemans Animations et Culture présente Les secrets de Noël en partenariat avec les habitants du village, la communauté franco-britannique, le Grenier du Dropt et la municipalité. ! Chaque soir de l’Avent, venez découvrir une nouvelle fenêtre illuminée, à l’image d’un calendrier de l’Avent vivant. Les samedis de décembre, l’ouverture de la fenêtre sera agrémentée d’un mini-concert. Vin chaud et marrons grillés vous seront aussi proposés. Le dernier samedi, un grand concert animera l’église Saint-Eutrope pour fêter tous ensemble ces belles fêtes de Noël avec la présence surprise du célèbre personnage. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-01 18:00:00

fin : 2024-12-21

Dans le village

Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lacordaires@gmail.com

L’événement Les secrets de Noël Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2024-03-06 par OT du Pays de Lauzun