Les secrets de Noël Allemans-du-Dropt, 1 décembre 2021, Allemans-du-Dropt.

Les secrets de Noël Allemans-du-Dropt

2021-12-01 18:00:00 – 2021-12-23

Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne Allemans-du-Dropt

L’association Allemans Animations et Culture présente Les secrets de Noël !

Chaque soir de l’Avent, venez découvrir une nouvelle fenêtre illuminée, à l’image d’un calendrier de l’Avent vivant. Les samedis de décembre, l’ouverture de la fenêtre sera agrémentée d’un concert et de contes de Noël. Vin chaud et marrons grillés vous seront aussi proposés. Un grand spectacle est ensuite prévu dans l’église pour fêter tous ensemble ces belles fêtes de Noël. Libre participation, vin chaud et pâtisseries.

Manifestation organisée en partenariat avec le Grenier du Dropt, les habitants du village, la communauté franco-britannique, l’OTPL et la municipalité.

+33 7 88 73 10 29

©allemans-animations-culture

Allemans-du-Dropt

dernière mise à jour : 2021-11-08 par