14H30 RV AU 588 rue Montalembert dans le bourg de SERS 16410 pour visite commentée du musée Préhisto-Sers puis départ voiture pour le Roc puis retour dans la salle des fêtes de Sers pour la conférence de VINCENZO CELIBERTI sur l’île de Paques

3€ pour les adultes et gratuit pour les enfants (3€ au musée et 3€ à la conférence)

2022-03-19T14:30:00 2022-03-19T19:00:00

