Les Secrets de l’Horlogerie Franc-comtoise Hauts de Bienne, 19 mars 2022, Hauts de Bienne.

Les Secrets de l’Horlogerie Franc-comtoise Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne

2022-03-19 16:00:00 – 2022-03-19 17:00:00 Place Jean Jaurès Musée de la Lunette

Hauts de Bienne Jura

Le Musée de la lunette a le plaisir de vous convier à une conférence sur « Les secrets de l’horlogerie franc-comtoise ».

Cette conférence sera animée par Laurent Poupard, auteur du livre « Terre d’industrie et de patrimoine » et chercheur au service Inventaire et Patrimoine de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Il présentera l’histoire de l’horlogerie franc-comtoise du 18e siècle à nos jours, abordant successivement les quatre principaux centres horlogers dont le Haut-Jura avec l’horlogerie monumentale.

Il a l’ambition à travers son livre et cette conférence, de rendre compte de la richesse, de la diversité et parfois de la singularité des industries existantes ou ayant existé sur ce territoire.

Il invite les personnes à regarder d’un œil neuf le paysage industriel environnant.

Vente et dédicace du livre “Franche-Comté : Terre d’industrie et de patrimoine”

La conférence se terminera autour d’un goûter convivial.

En collaboration avec la Librairie Vent de Terre – Les Rousses

info@musee.mairie-morez.fr +33 3 84 33 39 30 http://www.musee-lunette.fr/

