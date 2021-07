Soissons Soissons Aisne, Soissons Les secrets de l’évêque Nivelon Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Soissons

Les secrets de l’évêque Nivelon Soissons, 11 août 2021-11 août 2021, Soissons. Les secrets de l’évêque Nivelon 2021-08-11 14:30:00 – 2021-08-11 16:30:00

Soissons Aisne Aider l’évêque Nivelon à construire la plus belle des cathédrales.

