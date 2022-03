Les secrets de l’atelier du crayon SOUS RÉSERVE Lesperon Lesperon Catégories d’évènement: Landes

Lesperon Landes Lesperon EUR 20 20 Une initiation à la couleur et à la sophrologie.

2h d’atelier destiné aux adultes pour explorer la couleur, en expérimentant des exercices de sophrologie.

Nathalie, artisane et sophrologue vous guidera dans l’exploration de vos sensations en pratiquant le coloriage (choix des couleurs, technique de coloriage aux crayons, jeu des contrastes…) Places limitées, inscription indispensable Une initiation à la couleur et à la sophrologie.

+33 9 67 46 93 96

Places limitées, inscription indispensable

