Vous voulez tout savoir de la fabrication du crayon de couleur en branche d'arbre ? De la mine colorée jusqu'aux origines du bois qui compose nos crayons uniques et originaux ? Venez sentir les odeurs, tester, toucher et apprécier la poésie de notre métier. Tout public – Enfants à partir de 5 ans – Participation libre (mais nécessaire) – Réservation conseillée – Groupe uniquement sur rendez-vous – GRATUIT

