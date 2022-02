Les Secrets de l’Ame Russe: Musique sacrée et grands airs russes Cathédrale Saint-Louis

Cathédrale Saint-Louis, le dimanche 27 mars à 16:00

Daria Davidova, soliste invitée du Théâtre du Bolshoi, vous entrainera dans un voyage à travers la Russie des tsars à la découverte des musiques de Rachmaninov, Caccini-Vavilov, Tchesnokov, Kastalsky, Borodin, Chichkine et des grands airs de la tradition populaire russe : Kalinka, Les yeux noirs, Katyusha. Un concert unique, porté par la grâce et l’élégance d’une soprano de grand talent Daria Davidova. Un superbe voyage dans les profondeurs de l’âme russe.

Billets à l’entrée de l’Eglise de 15h30 le jour du concert

“La plus française des chanteuses russes” le Figaro, oct 2020 Cathédrale Saint-Louis 4 place Saint-Louis, 78000 Versailles

