Dans le cadre de ses 10 ans, ARCHÉA invite la cie du [Théâtre de la Vallée](https://www.theatredelavallee.fr/), basée à Ecouen, pour une représentation unique de la pièce “Les secrets de la sépulture 126”, créée spécialement pour le musée. Une femme, un homme, une mystérieuse rencontre. L’une est la fille d’un notable, ancien maire du palais royal, l’autre un espion balloté entre deux reines. De leur discussion ressortent les vestiges d’une querelle de longue date qui pourrait valoir leur mort à tous deux, ainsi qu’à quatre autres innocents. Alors qu’Olderic devrait offrir à Tecla les bijoux que lui a confiés la Reine Brunehaut, les deux jeunes gens cherchent une issue à cette étrange situation. La représentation sera précédée d’une visite du musée, pour découvrir les vestiges archéologiques découverts lors des fouilles de la tour Saint-Rieul à Louvres. Spectacle accessible dès 12 ans. Réservation conseillée par téléphone ou sur le [site internet](https://archea.roissypaysdefrance.fr/activites/formulaire-de-reservation-des-evenements-au-musee), à partir du 4 mai.

Le spectacle vivant s'invite au musée ! Venez découvrir une pièce imaginée par le Théâtre de la Vallée et inspirée des objets médiévaux découverts dans la tour Saint-Rieul.

