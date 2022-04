Les secrets de la roselière – La nature racontée Crux-la-Ville Crux-la-Ville Catégories d’évènement: Crux-la-Ville

Nièvre

Les secrets de la roselière – La nature racontée Crux-la-Ville, 3 juillet 2022, Crux-la-Ville. Les secrets de la roselière – La nature racontée Crux-la-Ville

2022-07-03 – 2022-07-03

Crux-la-Ville Nièvre Crux-la-Ville EUR Les milieux humides sont des espaces d’une rare richesse biologique. Ils jouent de nombreux rôles écologiques qui seront demain essentiels pour notre société, notamment liés à l’eau, mais c’est loin d’être le seul intérêt de ces milieux ! Toujours à la marge des sociétés, ces espaces ont donné vie à de nombreuses histoires, d’innombrables légendes et une multitude de mythes aujourd’hui oubliés. Cette animation est un hommage rendu à ces milieux pour tout ce qu’ils ont fait pour nous, pour notre société, une reconnaissance de leur intérêt et de l’importance que revêt leur préservation. instant-nature-page@wanadoo.fr +33 3 86 57 98 76 Les milieux humides sont des espaces d’une rare richesse biologique. Ils jouent de nombreux rôles écologiques qui seront demain essentiels pour notre société, notamment liés à l’eau, mais c’est loin d’être le seul intérêt de ces milieux ! Toujours à la marge des sociétés, ces espaces ont donné vie à de nombreuses histoires, d’innombrables légendes et une multitude de mythes aujourd’hui oubliés. Cette animation est un hommage rendu à ces milieux pour tout ce qu’ils ont fait pour nous, pour notre société, une reconnaissance de leur intérêt et de l’importance que revêt leur préservation. Crux-la-Ville

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Crux-la-Ville, Nièvre Autres Lieu Crux-la-Ville Adresse Ville Crux-la-Ville lieuville Crux-la-Ville Departement Nièvre

Crux-la-Ville Crux-la-Ville Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crux-la-ville/

Les secrets de la roselière – La nature racontée Crux-la-Ville 2022-07-03 was last modified: by Les secrets de la roselière – La nature racontée Crux-la-Ville Crux-la-Ville 3 juillet 2022 Crux-la-Ville nièvre

Crux-la-Ville Nièvre