Les secrets de la Nougatine Atelier Desenne Nevers, mercredi 29 mai 2024.

Visite de l’atelier de fabrication de la Nougatine de Nevers avec Jean Hugues Desenne !

Découvrez les secrets de fabrication de ce bonbon rendu célèbre par l’impératrice Eugénie.

Min. 10 / Max. 15 personnes. Tarif unique 5€.

Durée 40 min. A 10h. Rendez vous à l’atelier 58 rue du 13ème de Ligne à Nevers.

Rendez vous les mercredis 15 et 29 mai et 12 et 26 juin à 10h.

Billetterie à l’Office de Tourisme de Nevers. Inscription obligatoire. 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 10:00:00

fin : 2024-05-29 10:40:00

Atelier Desenne 58 Rue du 13ème de Ligne

Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@nevers-tourisme.com

