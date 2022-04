LES SECRETS DE LA MOULE DE BOUCHOT La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer Catégories d’évènement: 44770

La Plaine-sur-Mer 44770 La SAS Baudet nous met à disposition son site pour accueillir des visiteurs et leur faire découvrir le savoir-faire des marins producteurs. Une visite pour valoriser la production de la moule de bouchot si réputée localement. Venez découvrir le savoir-faire des myticulteurs de notre territoire ! laplainesurmer@pornic.com +33 2 40 21 52 52 La SAS Baudet nous met à disposition son site pour accueillir des visiteurs et leur faire découvrir le savoir-faire des marins producteurs. Une visite pour valoriser la production de la moule de bouchot si réputée localement. La Plaine-sur-Mer

