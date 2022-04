Les Secrets de la Ferme : Les Bouclettes de la Plaine Saint-Péray Saint-Péray Catégories d’évènement: Ardèche

Saint-Péray

Les Secrets de la Ferme : Les Bouclettes de la Plaine Saint-Péray, 29 avril 2022, Saint-Péray. Les Secrets de la Ferme : Les Bouclettes de la Plaine Rhône Crussol Tourisme 2 rue de la République Saint-Péray

2022-04-29 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-29 Rhône Crussol Tourisme 2 rue de la République

Saint-Péray Ardêche Saint-Péray EUR A Toulaud, Patricia Crouzet vous fera découvrir son élevage de chèvres Angora et vous présentera son travail et ses produits autour de la laine. Rhône Crussol Tourisme 2 rue de la République Saint-Péray

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Saint-Péray Autres Lieu Saint-Péray Adresse Rhône Crussol Tourisme 2 rue de la République Ville Saint-Péray lieuville Rhône Crussol Tourisme 2 rue de la République Saint-Péray Departement Ardêche

Saint-Péray Saint-Péray Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-peray/

Les Secrets de la Ferme : Les Bouclettes de la Plaine Saint-Péray 2022-04-29 was last modified: by Les Secrets de la Ferme : Les Bouclettes de la Plaine Saint-Péray Saint-Péray 29 avril 2022 Ardèche Saint-Péray

Saint-Péray Ardêche