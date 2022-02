Les Secrets de la Ferme : « Atelier bougie » Champis Champis Catégories d’évènement: Ardèche

Champis

Les Secrets de la Ferme : « Atelier bougie » Champis, 16 février 2022, Champis. Les Secrets de la Ferme : « Atelier bougie » Miellerie A Tire d’Aile 40 allée des Coquelicots Champis

2022-02-16 – 2022-02-16 Miellerie A Tire d’Aile 40 allée des Coquelicots

Champis Ardêche Champis EUR La Miellerie A Tire d’Aile vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir le métier d’apiculteur ! Suite à la visite, chacun fabriquera sa propre bougie à base de cire d’abeille (produite par les abeilles de la miellerie). tourisme@rhone-crussol.fr +33 4 75 40 46 75 https://www.rhone-crussol-tourisme.com/ Miellerie A Tire d’Aile 40 allée des Coquelicots Champis

dernière mise à jour : 2022-02-03 par Rhône Crussol Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Champis Autres Lieu Champis Adresse Miellerie A Tire d'Aile 40 allée des Coquelicots Ville Champis lieuville Miellerie A Tire d'Aile 40 allée des Coquelicots Champis Departement Ardêche

Champis Champis Ardêche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/champis/

Les Secrets de la Ferme : « Atelier bougie » Champis 2022-02-16 was last modified: by Les Secrets de la Ferme : « Atelier bougie » Champis Champis 16 février 2022 Ardèche Champis

Champis Ardêche