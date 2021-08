Les Arcs CHAPELLE SAINTE-ROSELINE Les Arcs, Var Les secrets de la Dracénie à la chapelle Ste Roseline CHAPELLE SAINTE-ROSELINE Les Arcs Catégories d’évènement: Les Arcs

18h30 : Ouverture au grand public (sur inscription). Visite guidée de la Chapelle suivie d’un concert de musique classique puis visite du cloitre et des jardins du château suivie d’un concert de jazz.

Allier l’émotion musicale à l’émotion patrimoniale en organisant concerts et visites guidées CHAPELLE SAINTE-ROSELINE Route sainte-Roseline 83460 Les Arcs Les Arcs Var

2021-09-17T18:30:00 2021-09-17T21:00:00

