Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Saint-Martin-de-Crau À l’occasion de la Fête de la nature, partez à la découverte de l’exceptionnelle biodiversité de la Réserve naturelle nationale des Coussouls de Crau, unique steppe de France.

Accompagnés d’un garde de la Réserve, percez les secrets de cet écosystème unique, en observant sa faune et sa flore hors du commun sur le sentier de Peau de Meau.



Inscription obligatoire

contact@cen-paca.org +33 4 42 20 03 83 http://www.cen-paca.org/

