Les secrets de la Chapelle expiatoire ————————————- La Chapelle expiatoire célèbre le souvenir de Louis XVI et de Marie-Antoinette. A la demande de Louis XVIII, l’architecte Pierre-François-Léonard Fontaine, réalise entre 1816 et 1826, un monument d’inspiration néo-classique, emprunt d’une forte dimension romantique. Il s’élève sur un ancien cimetière où avaient été inhumés sous la Révolution de nombreux guillotinés parmi lesquels Louis XVI et Marie-Antoinette. **Entre énigmes, enquête, observation et jeu de piste, petits et grands sont invités, au cours d’une animation inspirée des jeux de plateau, à découvrir l’histoire, l’architecture et les personnages célèbres du monument.**

Gratuit pour les enfants. Adultes : 6 €. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.Réservation obligatoire.

