Vernon Médiathèque de Vernon Eure, Vernon Les secrets de fabrication d’une série, Conférence de Pierre Langlais Médiathèque de Vernon Vernon Catégories d’évènement: Eure

Vernon

Les secrets de fabrication d’une série, Conférence de Pierre Langlais Médiathèque de Vernon, 22 janvier 2022, Vernon. Les secrets de fabrication d’une série, Conférence de Pierre Langlais

Médiathèque de Vernon, le samedi 22 janvier 2022 à 18:30

Pierre Langlais est journaliste, spécialiste des séries télévisées pour Télérama, et chroniqueur au Cercle Séries sur Canal+. Il est également l’auteur du livre _Créer une série – Témoignages croisés et confidences des auteurs de The Shield, Dix pour cent, Happ_ paru chez Armand Colin. Il nous livre les secrets de fabrication d’une série, de la création à la conclusion; il décortique le processus créatif de ces petites pépites télévisuelles. Conférence de Pierre Langlais, journaliste à Télérama. Créer une série : secrets de fabrication Médiathèque de Vernon Espace Philippe Auguste – 12 avenue Victor Hugo 27200 Vernon Vernon Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:30:00 2022-01-22T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Eure, Vernon Autres Lieu Médiathèque de Vernon Adresse Espace Philippe Auguste - 12 avenue Victor Hugo 27200 Vernon Ville Vernon lieuville Médiathèque de Vernon Vernon