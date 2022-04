Les secrets de fabrication du fromage avec Dominique Ectot-lès-Baons, 8 juin 2022, Ectot-lès-Baons.

Les secrets de fabrication du fromage avec Dominique Ectot-lès-Baons

2022-06-08 16:00:00 16:00:00 – 2022-06-08

Ectot-lès-Baons Seine-Maritime Ectot-lès-Baons

Loin du tumulte de l’industrie et de la grande distribution, Dominique Carpentier vous accueille avec plaisir dans son ferme au look atypique. Ses fromages sont 100% faits mains, affinés sur place avec des saveurs et des produits différents fabriqués à partir des animaux de son élevage. Des produits qu’il propose à la vente dans son chalet de montagne, à la façade rétro comme dans les anciennes usines. Le mot Fromagerie y est même dessiné à la brique dans le silex, combinaison typique de l’habitat cauchois.

Venez découvrir sa production :

*des fromages de chèvre : des fromages frais à l’ail des ours, une tomme affinée 3/4 mois le chèvre frais, la tomme de chèvre,

*des fromages au lait de vache : sa spécialité “Le P’tit Ectotais”, une tomme affinée aux fleurs

*ses fromages de brebis : frais, ail des ours, tomme….

Durée: 1h

Loin du tumulte de l’industrie et de la grande distribution, Dominique Carpentier vous accueille avec plaisir dans son ferme au look atypique. Ses fromages sont 100% faits mains, affinés sur place avec des saveurs et des produits différents…

fromageriedestrefles@orange.fr +33 6 20 96 29 70

Loin du tumulte de l’industrie et de la grande distribution, Dominique Carpentier vous accueille avec plaisir dans son ferme au look atypique. Ses fromages sont 100% faits mains, affinés sur place avec des saveurs et des produits différents fabriqués à partir des animaux de son élevage. Des produits qu’il propose à la vente dans son chalet de montagne, à la façade rétro comme dans les anciennes usines. Le mot Fromagerie y est même dessiné à la brique dans le silex, combinaison typique de l’habitat cauchois.

Venez découvrir sa production :

*des fromages de chèvre : des fromages frais à l’ail des ours, une tomme affinée 3/4 mois le chèvre frais, la tomme de chèvre,

*des fromages au lait de vache : sa spécialité “Le P’tit Ectotais”, une tomme affinée aux fleurs

*ses fromages de brebis : frais, ail des ours, tomme….

Durée: 1h

Ectot-lès-Baons

dernière mise à jour : 2022-04-26 par Communauté de communes Plateau de Caux – Doudeville – Yerville