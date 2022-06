LES SECRETS BOTANIQUES DE LA HAIE BOCAGÈRE Villeneuve-en-Perseigne, 1 octobre 2022, Villeneuve-en-Perseigne.

LES SECRETS BOTANIQUES DE LA HAIE BOCAGÈRE Salle polyvalente de Roullée Le bourg Villeneuve-en-Perseigne

2022-10-01 14:00:00 – 2022-10-01 15:30:00 Salle polyvalente de Roullée Le bourg

Villeneuve-en-Perseigne 72600

Feuilles découpées, dentées, lobées, fruits charnus, piquants, ovoïdes…, tant de caractéristiques et de termes parfois étranges pour identifier les arbres et arbustes ! Accompagné par un botaniste, apprenez à reconnaitre les arbres et arbustes des haies bocagères et les rôles qui leurs sont associés.

Réservation obligatoire , prévoir une tenue adaptée au terrain et à la météo.

À partir de 8 ans.

