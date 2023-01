LES SECONDES MAINS – LE CORNER UPCYCLING À LA REcyclerie La REcyclerie, 21 janvier 2023, Paris.

Du samedi 21 janvier 2023 au dimanche 22 janvier 2023 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

. gratuit

Le samedi 21 et le dimanche 22 janvier on se retrouve à la REcyclerie pour un week-end pop-up store sur le thème de l’upcycling dans Le Corner.

⚡️CE WEEK-END C’EST BRUNCH ET UPCYCLING BABY ⚡️

On vous avait annoncé du lourd pour la rentrée, et vous n’allez pas être déçus !

On se donne RDV de janvier à avril dans notre tiers-lieu préféré.

Retrouvez-nous de 11h à 19h pour un évènement unique.

Redécouvrez Le Corner dans une ambiance détendue à l’heure du déjeuner dans l’ancienne gare de la Porte de Clignancourt.

L’occasion de passer une journée cocooning, de déguster le fameux brunch et chiller sur l’ancienne petite ceinture.

A C T I V I T É S de 11h à 19h :

Vêtements upcyclés par IN BLOOM :

IG : https://www.instagram.com/in.bloo.m/?hl=fr

Illustratrice et tatoueuse, IN BLOOMM vous propose des vêtements upcyclés (chemises, pantalons, vestes, …)

Bijoux DO YOU EAR ME:

IG : https://www.instagram.com/room209jewelry/?hl=fr

Créatrice de bijoux à message féministe, retrouvez sa collection fraîche et colorée.

Déco par BABIOLA CLUB :

IG : https://www.instagram.com/babiolaclub/?hl=fr

Saint Ouen

Shop déco éthique éco-responsable

♻️ Recup et redesign déco

Seconde main x artisanat made in france

Hâte de vous retrouver

I N F O R M A T I O N S

■ HORAIRES

Samedi 21 et dimanche 22 Janvier 2022

Entrée libre de 11h à 19h.

■ ACCÈS

La REcyclerie 83, boulevard Ornano 75018 – Paris

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

Plus d’infos www.larecyclerie.com

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N° 18032 Face 59, rue Belliard

Lundi – jeudi : 8:00 – 0:00

Vendredi : 8:00 – 02:00

Samedi : 11:00 – 02:00

Dimanche : 11:00 – 22:00

FOLLOW :

Facebook : @larecyclerie2 https://www.facebook.com/larecyclerie2

Instagram : @larecyclerie https://www.instagram.com/larecyclerie/

Twitter : @LaRE_cyclerie https://twitter.com/LaRe_cyclerie

Linkedin : @LaREcyclerie https://www.linkedin.com/company/36975398

Pour toute demande d’information ou de partenariat, n’hésitez pas à contacter Les Secondes Mains via facebook ou par mail à l’adresse suivante : Asso.secondesmains@gmail.com

SUIVEZ NOUS

FB : https://m.facebook.com/106608478193883/

IG : https://www.instagram.com/lesecondesmains/

Contact : https://fb.me/e/5Hodyb7Wg

Les Secondes Mains