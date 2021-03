Nantes SUN Nantes Les SECD sur les ondes de SUN SUN Nantes Catégorie d’évènement: Nantes

du lundi 1 mars au vendredi 5 mars à SUN

Chaque jour, SUN vous propose un focus sur l’un des événements des SECD. Lundi : l’exposition « Nous et les autres, des préjugés au racisme » par l’espace culturel de Herbignac. Mardi : le spectacle « Porteuses et porteurs d’espoir » par la Ligue des Droits de l’Homme à Maison de quartier des Dervallières de Nantes. Mercredi : le débat « L’ESS au féminin » proposé par la CRESS. Jeudi : la table-ronde de lancement des SECD « Quel rôle joue l’information dans la lutte contre les discriminations ? » par la FAL44. Vendredi : l’atelier d’initiation à l’autodéfense féministe verbale par l’association ARCEL St Aubin des Châteaux. A retrouver en podcast sur notre site [www.LeSonUnique.com](http://www.LeSonUnique.com) et sur notre appli mySUN ! Du 1er au 5 mars, les SECD se font entendre sur les ondes de SUN avec des focus sur différents événements de la programmation. SUN 19 rue Jeanne d’arc 44000 Nantes Hauts-Pavés – Saint-Félix

2021-03-01T10:00:00 2021-03-01T11:00:00;2021-03-02T10:00:00 2021-03-02T11:00:00;2021-03-03T10:00:00 2021-03-03T11:00:00;2021-03-04T10:00:00 2021-03-04T11:00:00;2021-03-05T10:00:00 2021-03-05T11:00:00

