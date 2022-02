Les Séances MUSICAL’ : PROJECTION RUDEBOY + FATTA SOUL STEREO cinéma les lumières, 25 février 2022, Vitrolles.

Musical Riot et le Cinéma Les lumières de Vitrolles s’associent pour leur première soirée des Séances Musical’ En partenariat avec la villes de Vitrolles et le cinéma des Lumières, Musical Riot vous propose tout au long de l’année des projections sur des thèmes musicaux, mais pas que.. accompagnées d’intervenants, de rencontres et d’échanges, d’artistes et DJ dans un moment convivial et animé. Au programme de cette première séance : Un apéro dansant animé par le parisien Fatta Soul Stereo, et sa sélection éclectiques de musiques jamaïquaines Suivi de la projection du Film RudeBoy, et d’un débat animé par des intervenants passionnés. À partir d’images d’archives, d’extraits et d’interviews, Rudeboy raconte l’histoire d’une des plus emblématiques maisons de disques de l’histoire : Trojan Records. Avec pour toile de fond la révolution culturelle qui s’est déroulée entre la fin des années 60 et le début des années 70 sur les pistes de danse de Grande Bretagne, ce documentaire montre comment l’immigration et les innovations artistiques ont profondément transformé la musique et tout une partie de la culture populaire. Une véritable histoire d’amour entre la culture jamaïcaine et la jeunesse britannique… ______________________________ Prix : 6€ plein tarif / 4€ tarif réduit 19h30 / 20h30 : Accueil musical 20h30 : Projection 22h – 23h : échanges et rencontres

6 / 4€

cinéma les lumières Arcades de Citeaux 13127 Vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône



