Les séances du Planétarium en mars Planétarium Peiresc Aix-en-Provence, vendredi 1 mars 2024.

Les séances du Planétarium en mars Planétarium Peiresc Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Planétarium équipé d’une coupole de 8m et de 47 fauteuils grand confort ! Étoiles, constellations, missions spatiales ou planètes, vous trouverez de toute façon une séance à votre goût dans cette programmation.Enfants

Au programme



// Rubrique jeune public //



Le 1er mars

● Le Système solaire, dès 7 ans à 14h.

● Notre amie la Lune, dès 4 ans à 16h.



Le 2 mars

● Mes premiers pas dans l’espace, Spéciale 3-5 ans à 11h.

● Comètes et astéroïdes, dès 8 ans à 14h45.

● Les robots de l’espace, dès 4 ans à 16h.



Le 5 mars

● Apollo & la conquête spatiale, dès 8 ans à 14h.

● Les planètes, dès 4 ans à 16h.



Le 6 mars

● Les étoiles, dès 4 ans à 11h.

● Les grands mystères de Jupiter, dès 5 ans à 15h.

● Mes premiers pas dans l’espace, Spéciale 3-5 ans à 16h.



Le 7 mars

● Atelier Familles Fabrication d’une carte du ciel, dès 8 ans à 10h30.

● Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 7 ans à 14h.

● Les robots de l’espace, dès 4 ans à 16h.



Le 8 mars

● Le Système solaire, dès 7 ans à 14h.

● La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h.



Le 9 mars

● Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h45.

● Notre amie la Lune, dès 4 ans à 16h.



Le 13 mars

● Les planètes géantes, dès 8 ans à 14h45.

● Les planètes, dès 4 ans à 16h.



Le 16 mars

● Le Système solaire, dès 7 ans à 11h.

● Les étoiles, dès 4 ans à 16h.



Le 20 mars

● Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 7 ans à 14h45.

● La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h.



Le 23 mars

● Légendes du ciel, dès 6 ans à 11h.

● Notre amie la Lune, dès 4 ans à 14h45.

● Mes premiers pas dans l’espace, Spéciale 3-5 ans à 16h.



Le 27 mars

● La Lune et les satellites, dès 7 ans à 14h45.

● Les étoiles, dès 4 ans à 16h.



Le 30 mars

● Étoiles et constellations, dès 7 ans à 11h.

● Les robots de l’espace, dès 4 ans à 16h. EUR.

Début : 2024-03-01

fin : 2024-03-30

Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@aix-planetarium.fr

