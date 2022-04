Les séances du Planétarium en mai Aix-en-Provence, 4 mai 2022, Aix-en-Provence.

Les séances du Planétarium en mai Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence

2022-05-04 – 2022-05-28 Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Au programme ce mois-ci



// Rubrique JEUNE PUBLIC //



Le 4 mai

● Le Système solaire, dès 7 ans à 14h30

● Les astronautes, dès 5 ans à 16h



Le 5 mai

● Le retour de la Lune, dès 6 ans à 15h



Le 7 mai

● Découverte de l’astronomie, dès 7 ans à 14h30

● Les étoiles, dès 4 ans à 16h



Le 11 mai

● Apollo et la conquête spatiale, dès 8 ans à 14h30

● Les planètes, dès 4 ans à 16h



Le 14 mai

● Notre amie la Lune, dès 4 ans à 11h

● La Lune et les éclipses, dès 8 ans à 16h



Le 18 mai

● Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h30

● Les étoiles, dès 4 ans à 16h



Le 21 mai

● Comètes et astéroïdes, dès 8 ans à 14h30

● Les robots de l’espace, dès 4 ans à 16h



Le 22 mai

● La Lune et les satellites, dès 7 ans à 14h30

● Les planètes, dès 4 ans à 16h



Le 25 mai

● Mars et Jupiter, le face à face, dès 6 ans à 15h



Le 28 mai

● Les planètes géantes, dès 7 ans à 14h30

● Notre amie la Lune, dès 4 ans à 16h.



// Rubrique SORTIR //



Le 7 mai

● Exoplanètes, à la recherche d’un autre monde…à 17h30.

Planétarium équipé d’une coupole de 8m et de 47 fauteuils grand confort ! Étoiles, constellations, missions spatiales ou planètes, vous trouverez de toute façon une séance à votre goût dans la programmation de cet été.

contact@aix-planetarium.fr +33 4 42 20 43 66 http://www.aix-planetarium.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-11 par