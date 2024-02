LES SEA GIRLS THEATRE OLYMPE DE GOUGES Montauban, mardi 26 mars 2024.

Trois chanteuses, deux musiciens, dix-sept chansons Nous avions envie d’offrir le meilleur de notre répertoire à celles et ceux qui n’avaient pas encore eu la chance de partager le grand frisson, le clin d’œil et la gouaille Sea Girls. Chaque numéro se découvre comme une friandise. Il y a des saveurs acidulées pour s’amuser, d’autres très poivrées, qui font tousser et puis celles enfin qui réchauffent doucement car nous sommes bien ensemble. On y chante, non sans un zeste d’ironie, la joie de survivre, le grand âge, la confusion des genres au petit matin, les rides, les animaux domestiques et la real politik. Bienvenue dans notre Anthologie !

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-03-26 à 20:30

THEATRE OLYMPE DE GOUGES 4 PLACE LEFRANC DE POMPIGNAN 82000 Montauban 82