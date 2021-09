Villeneuve-d'Ascq Maison de la scoliose Nord, Villeneuve-d'Ascq Les Scolimpiades Maison de la scoliose Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

La Maison de Scoliose de Villeneuve d’Ascq organise en partenariat avec la Fondation Cotrel de l’Institut de France et l’association Sarb’Arc’Am, les Scolimpiades le samedi 18 septembre à partir de 8h30. ### Au programme : * Différentes activités physiques adaptées aux patients scoliotiques (marche nordique, gymnastique Pilates, tir à l’arc …) et différents jeux (footpocket, scoliogame). * Dépistage de scoliose pour les enfants et adolescents, * Échange autour de thème de la scoliose pour apprendre à mieux comprendre cette maladie. En raison des circonstances sanitaires, les Scolimpiades seront uniquement proposées le matin et il faudra OBLIGATOIREMENT s’inscrire aux différentes activités par le mail [maisondelascoliose@orange.fr](mailto:maisondelascoliose@orange.fr)

