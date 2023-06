Visite : la scierie à grand cadre Les Scieries, Bellecombe en Bauges Bellecombe-en-Bauges Bellecombe-en-Bauges Catégories d’Évènement: Bellecombe-en-Bauges

Démonstration de sciage sur un ancienne scierie hydraulique du XIXème siècle. Arrivée sur le site possible en voiture ou à pied (15 minutes depuis le chef-lieu)

Dimanche 17 septembre 2023, 14h00-17h00
Entrée libre

Les Scieries, Bellecombe en Bauges
Bellecombe-en-Bauges 73340 Savoie
Auvergne-Rhône-Alpes
04 79 63 81 69
http://bellecombe-patrimoine.fr

Dernière des 12 scieries hydrauliques de la commune de Bellecombe, elle a été remise en état par des habitants passionnés dans les années 1980-90 et fonctionne désormais comme au XIXe siècle : par la force de l'eau du ruisseau. Parking sur place au lieu dit « les Scieries », sinon, à 20 mn à pied depuis le village.

