Avoine Indre-et-Loire Avoine Cycle de conférences sur les sciences : Les Sciences et Star Wars Par Roland Lehoucq, astrophysicien au Commissariat à l’Energie Atomique et président du festival de science-fiction “Les Utopiales de Nantes”. Les œuvres de science-fiction regorgent de références aux sciences et aux techniques. L’astrophysicien nous montrera que les films de science-fiction sont de bons prétextes pour aborder les connaissances scientifiques actuelles. Son propos est largement illustré par des exemples tirés de Star Wars, Avatar et autres films de super-héros. Qu’est-ce que la Force qu’utilisent les chevaliers Jedi ? Où se trouve la planète Pandora ? D’où vient la force de Superman ? Jeudi 31 mars – 20h

bibliotheques@cc-cvl.fr +33 2 47 98 19 19

