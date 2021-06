Nantes Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique, Nantes Les Scènes Vagabondes Parc du Grand Blottereau Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les Scènes Vagabondes Parc du Grand Blottereau, 2 juillet 2021, Nantes.

Gratuit : oui Entrée par le bd Auguste Péneau (les entrées rue de la Pâture seront fermées) Bienvenue à cette édition spéciale des Scènes Vagabondes dont le principe reste inchangé : la rencontre directe des Nantais.es avec l’actualité de la scène artistique professionnelle nantaise. Dans un parc, en continu, librement. Aux deux premiers soirs « festifs et musiques du monde » se succèderont deux journées pleines de 11h à la nuit, comprenant du jeune public, du jazz, de la chanson et des musiques du monde, de la danse et des arts de la rue. C’est donc parti pour 4 jours de retrouvailles avec les scènes nantaises, même si nous devrons encore faire attention, en respectant les gestes barrières. Pour cela, la jauge sera limitée. Il est conseillé d’arriver en avance – ouverture des portes 30 minutes avant l’heure indiquée pour chaque spectacle. Pas de système de rréservation. Consultez le programme Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Péneau Doulon – Bottière Nantes

