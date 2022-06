Les Scènes vagabondes Parc de la Gaudinière, 1 juillet 2022, Nantes.

2022-07-01

Horaire :

Gratuit : oui Entrée libre.

Les Scènes Vagabondes, rendez-vous de la scène artistique nantaise (du 30 juin au 3 juillet 2022)Programme du vendredi 1er juillet 2022 :18h30 – Scène Jardin : Élise Bourn – Concert – 30 min. – Tout public.Élise ouvre un dialogue intime dans l’indie Folk entre Nantes et la Nouvelle-Zélande. Cette néozélandaise de naissance, auteure, compositrice et multi-instrumentiste, biberonnée à la folk depuis son plus jeune âge, s’inspire de Norah Jones et de l’univers acoustique de This is The Kit.19h15 – Scène Château : Coline Rio – Concert – 40 min. – Tout public.Coline Rio, auteure compositrice, est bien connue des Nantais en tant que chanteuse du groupe Inuït. Elle se dévoile aujourd’hui, délicatement, sur ce premier album solo sorti en juin. Coline sème ses mélodies dans un élégant sillon tracé par Barbara, Agnes Obel ou encore Patrick Watson.20h00 – Scène Jardin : Zaho de Sagazan – Concert – 30 min. – Tout public.Zaho de Sagazan possède une voix puissante et singulière qu’elle pose sur des rythmes électroniques français. Au côté du batteur Tom Geffray, Zaho livre une électro pop moderne proche de la folie de Catherine Ringer ou de Brigitte Fontaine et s’empare de son piano comme de nous, yeux fermés.21h00 – Scène Château : Orange Blossom – Concert – 1h15 – Tout public.Et c’est à Orange Blossom, ce groupe d’exception servi par la voix magique de Hend Ahmed, de nous conduire dans la nuit ! Leur nouvel album est le fruit d’un voyage physique et sonore à travers le Mali, l’Égypte, Cuba, que vous n’oublierez pas. Le groupe laissera ses machines le temps d’un concert aux Scènes Vagabondes, un retour aux sources.

Parc de la Gaudinière Breil – Barberie Nantes 44300

02 40 41 90 00 http://www.jardins.nantes.fr